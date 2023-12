Moviola Roma Napoli, Marelli: "Severo il rosso a Politano, giusto quello a Osimhen"

Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto Luca Marelli per la moviola dopo la partita:

"L'arbitro Colombo è stato nominato internazionale la settimana scorsa da Rocchi. Giusto il giallo di Zalewski, dopo c'è l'espulsione di Politano che per me è molto severa. Logicamente ci sta per fallo di reazione, ma si tratta di un calcetto e andava ammonito Politano. Sarebbe stato meglio gestirlo col giallo, è mancata esperienza per Colombo. Doppio giallo per imprudenza per Osimhen, in entrambi i falli è giusto il cartellino".