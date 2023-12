Moviola Napoli-Inter 0-3, l'ex arbitro Bergonzi: "Placcaggio su Lobotka, il Var poteva intervenire! Errore grave"

L'ex arbitro internazionale, Mauro Bergonzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rai 2 nel corso della 'Domenica Sportiva' commentando quanto successo in Napoli-Inter 0-3: "Passano 20 secondi dal momento in cui c'è il fallo e l'Inter è sempre in possesso, quindi il VAR poteva intervenire. Evidentissima trattenuta di Lautaro su Lobotka, è un placcaggio e l'arbitro doveva fischiare. Perché non lo chiama? Perché sta guardando altro, come si vede dalle immagini, grave errore suo, ma anche del VAR perché avrebbe potuto e dovuto intervenire".