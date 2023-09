Moviola Genoa Napoli, Marelli: "Fallo su Anguissa sul primo gol! Il Var per protocollo non poteva intervenire, il motivo"

Napoli - Moviola Genoa Napoli, Luca Marelli ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn dopo Genoa Napoli:

"Limiti evidenti del Var che non poteva intervenire sul primo gol del Genoa, perché il calcio d'angolo ancora non era stato battuto ed era a gioco fermo non c'era la possibilità di intervenire. Il Var poteva intervenire solo se si trattava di un episodio da cartellino rosso, quella era una spinta evidente che andava punita ma dall'arbitro in campo perché ancora non era la palla in gioco. Nessun rigore sul tocco di mano nel secondo tempo a favore del Napoli, c'era il tocco di petto".