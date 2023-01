Mourinho su Osimhen: "Top, ma sta sempre per terra e se va in Inghilterra lo ammazzano..."

Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match perso dalla Roma per 2-1 contro il Napoli di Spalletti ai microfoni di DAZN;

"Per Lorenzo sono due settimane che non si allena con la squadra. Solamente ieri lo ha fatto ma la rifinitura è senza intensità. Ha fatto sacrifici per giocare, non era al 100%. Non ha intensità però sono d’accordo con te (riferito a Barzagli). La nostra squadra con una partita a settimana siamo molto bravi, il problema è quando si giocano 2-3 partite a settimana. Abbiamo pensato che il Napoli facesse fatica sotto pressing. Abbiamo preso i rischi molto bene, Matic molto bene così come i difensori. Mancini ha praticamente fatto il terzino destro con Kvara e Ibanez a sinistra. Bene Smalling su Osimhen che è un giocatore top ma se va in Inghilterra lo ammazzano. Sta sempre per terra. Noi abbiamo preso i rischi anche con Bove, Volpato e Tahirovic che l’anno scorso stavano dall’altro lato del muro. Ok dimenticare la sconfitta e alimentare l’anima per come abbiamo giocato. Va visto il calendario e la classifica e vedere che abbiamo giocato in trasferta già contro Napoli, Milan, Inter e Juventus. Oggi esco di qua e se penso come giocavamo in questi stadi sembrava che ci fossero dei blocchi mentali. Ora giochiamo in questo modo qui o a San Siro o allo Stadium anche se abbiamo fatto 0 punti.”