Mourinho attacca la Lega Serie A: "Ha gente arrivata nel calcio con il paracadute". Dura risposta di De Siervo

Serie A - Ieri Josè Mourinho ha lanciato una frecciatina nei confronti della Lega calcio per quanto riguarda il calendario: "Noi parliamo del calendario, ma dall’inizio del campionato, non per la prima volta dopo il ko con l’Inter. Io capisco che nel calcio c’è tanta gente che è arrivata con il paracadute, non è il loro mondo. Vengono per status, per politica, per un bell’abito. A questo tipo di persone vanno rispettate per il loro status, ma non vale la pena commentare. Non sanno cosa sia giocare due giorni dopo o cosa fa la differenza. Oppure lo sanno e fanno finta di non saperlo e questo è più grave. Nella Lega calcio c’è anche gente con una storia di calcio, che ha lavorato con squadre e che conosce le difficoltà della stanchezza".

Non si è fatta attendere la replica di Luigi De Siervo, A.D. della Lega Serie A: "La Lega gestisce il calendario con professionalità ed equidistanza. È infatti di tutta evidenza che la Lega non fa “favori” a nessuno né tantomeno è “contro” qualcuno".