Mou ancora contro gli arbitri: "Guida a 10 metri non ha dato rigore: perchè Banti lo chiama al Var?"

Sta facendo molto discutere il rigore concesso alla Fiorentina e trasformato da Gonzales. Non le manda a dire davanti ai microfoni di Dazn il tecnico della Roma José Mourinho che attacca l'operato dell'arbitro Guida e del VAR Banti:

"Però la spiegazione la vorrei sentire dal signor Banti di Livorno, ma non la sentiamo mai. E' un tocco, non è un fallo. L'arbitro era vicino, non ha dato rigore, non era da VAR. Il signor Banti poi interviene.

Perché ha chiamato un arbitro come Guida, che era a 10 metri, e che ha visto che non era rigore? Io voglio queste spiegazioni ma non ce le abbiamo. E' troppo, è veramente troppo ciò che succede a questa squadra".