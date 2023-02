ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie". Francesco Totti ricorda così all'ANSA la figura di Maurizio Costanzo, a lungo suo consulente per la comunicazione e amico. Successivamente, per ricordare Maurizio Costanzo, Totti ha fatto un post, scrivendo "Riposa in pace maestro", sul proprio profilo Instagram. I due erano legati da una profonda amicizia e fu di Costanzo l'idea di scrivere il libro di barzellette sull'ex capitano della Roma. (ANSA).