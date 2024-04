Morgan Sanson, l'agente: "È stato vicino al Napoli! Vi svelo quando"

Calciomercato Napoli - Fu vicino a vestire la maglia azzurra, il centrocampista Morgan Sanson, ai tempi dell'addio di Allan.

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto David Mounard, procuratore ed ex calciatore allenato da Antonio Conte nel 2010/2011. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Ha avuto l’opportunità di lavorare con Manna?

“Sto iniziando dal basso per poter arrivare più in alto possibile. Voglio arrivarci per merito. Ci metterò più tempo, ma ci riuscirò facendo le cose fatte bene. Tre anni fa, ho avuto un mandato per lavorare con l’Inter di Conte per Morgan Sansone, che avrebbe anche potuto sostituire Allan al Napoli”.