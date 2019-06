Moretti: "Manolas-Napoli, quella di ADL è una strategia comunicativa. Quello che sta succedendo non è un bel vedere..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Alvaro Moretti, giornalista:

"Roma e Napoli sono state le uniche squadre credibili per contrastare la Juventus e vedere oggi il gap che si è creato tra le due squadre è abbastanza clamoroso. La Roma è in una posizione non di forza nei confronti del Napoli e faccio riferimento anche alla trattativa Manolas e non è un bel vedere dal punto di vista romanista. Il giocatore ha una clausola e questo è stato un errore perchè la valutazione del giocatore è superiore, ma in una fase di transazione ci sta.

Manolas non ha un carattere difficile, non più difficile di altri e credo che quella di De Laurentiis sia una strategia comunicativa. Credo che il Napoli punti ad abbassare il valore del giocatore o comunque inserire qualche contropartita nella trattativa".