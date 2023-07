Moratti: "Il Napoli può ancora giocarsela in Serie A, ma ha perso un giocatore fortissimo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La stagione del Napoli dopo lo scudetto sarà complicata? Devo dire che se ha lo stesso entusiasmo e parte bene, può ancora impegnare tutti in campionato: ha giocatori molto buoni, ha mantenuto i più forti tranne Kim che reputavo fortissimo. Prima del campionato ci si illude sempre, sembra tutto bello e poi magari i nuovi rendono meno: la preoccupazione per il portiere dell’Inter c’è, e c’è anche per il centravanti, Lukaku si è eliminato da solo e l’Inter ci puntava molto. Lukaku ha fatto una pessima figura. Osimhen? Gli consiglierei di non perdere di vista i valori dello sport, quelli veri”