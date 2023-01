Morace: "Napoli lento e prevedibile, Lobotka costretto a costruire in maniera differente: vi spiego"

Carolina Morace è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli, nel possesso palla e nel palleggio, è stato quello solito ma non è stato veloce e questo è stato il problema. Napoli lento e prevedibile. L'Inter è stato aggressivo e non ha fatto giocare Lobotka che è stato costretto a costruire in maniera più bassa del solito. Ndombele e Raspadori? Non ho visto la partita precedente ma Anguissa era abbastanza spento ma con Raspadori è cambiato pur perdendo 2-3 palle in maniera pericolosa mentre Ndombele è entrato bene. L'intensità di inizio stagione è mancata".