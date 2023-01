Morace: "Napoli-Juventus non è più importante per il Napoli, ma esattamente il contrario! Se il Napoli vince..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuta Carolina Morace, allenatrice:

“Napoli-Juventus non è più importante per il Napoli, ma esattamente il contrario! Se il Napoli vince mette un’ipoteca sul campionato, ma se perde, accorcia solo le distanze con le inseguitrici. Il Napoli è più forte della Juve per cui dovrebbe vincere, ma è altrettanto vero che la Juve sta recuperando calciatori importanti e mi riferisco soprattutto a Chiesa, però è la Juve che deve preoccuparsi non il contrario. Quando giocavo, la Federazione decise di farci giocare a Napoli contro la Svezia e per la prima volta vincemmo perchè il pubblico ci diede una spinta enorme.

Dopo il Napoli, la squadra che gioca meglio è il Milan. E’ vero, e ieri è stato lampante, che manca la panchina alla squadra rossonera, cosa che invece ha la Juve. E che quest’anno ha il Napoli. Ndombele ad esempio, pensavo non fosse da Napoli e invece devo dire che si è messo in condizione e può dare un bel contributo alla squadra perchè è anche un centrocampista diverso dagli altri in rosa. L’anti Napoli quindi, per il gioco espresso dico Milan, la Juve invece nonostante i risultati, fa fatica a fare gol ed è sempre un’incognita. E poi, nonostante abbia subito meno gol del Napoli, lascia molte più occasioni da gol alle avversarie.

Spalletti aggiunge sempre qualcosa alle sue squadre. Ho notato che contro l’Inter ad esempio, Lobotka in costruzione aveva compiti diversi perchè si inseriva nei centrali difensivi ed iniziava il gioco. Questo per dire che l’allenatore cerca alternative e magari a volte non funzionano, come è accaduto contro l’Inter, ma non so se non ha funzionato perchè i giocatori non erano adatti o perchè non erano in condizione”.