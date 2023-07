Morabito: "Osimhen? Sarebbero queste le due piste estere per il mercato del Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Vincenzo Morabito, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Chelsea o Paris Saint-Germain per Victor Osimhen? Sarebbero queste le piste estere per l’attaccante del Napoli. Lo scorso anno sul mercato sono andati via dei calciatori molto importanti ed il Napoli ha vinto lo scudetto, è un mercato ristretto a certe cifre: magari anche lo stesso calciatore può pensare di mettere a posto le cose col Napoli e sistemarsi con un aumento di ingaggio ed una clausola rescissoria per andare via. Tra due-tre settimane il prezzo di Scalvini sarà calato e non resterà a 50 milioni di euro”