Morabito: "Napoli irritato dal comportamento di Milik: rifiutata offerta da 20mln dal Newcastle, ADL ne ha chiesti 35"

Vincenzo Morabito, agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

Milik

"La Juventus sta sfogliando troppe margherite e rischia di restare col cerino in mano. I problemi di Suarez sono legati al passaporto e non c'è garanzia che possa riuscirci. Pirlo non può aspettare tanto e c'è il discorso buonuscita. Poi è rimasto Messi al Barcellona. Il Napoli è irritato dal comportamento di Milik. Il Napoli ha rifiutato 20mln dal Newcastle: ne ha chiesti 35mln. Il polacco ha chiesto 6mln di euro di ingaggio".