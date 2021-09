Vincenzo Morabito è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Leicester non ha iniziato al meglio in Premier League, ma è dovuto molto per alcuni infortuni. Ha comunque già vinto il primo trofeo di stagione con la finale di Supercoppa Inglese contro il Manchester City. Il Leicester si schiererà con una squadra inedita viste le diverse assenze".