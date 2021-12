Morabito: "La verità su Kurzawa-Napoli. C'è un nome nuovo che consiglierei agli azzurri"

Napoli calcio - Vincenzo Morabito è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Kurzawa-Napoli? Non lo tratto io voglio chiarirlo. Reputo questo calciatore una scommessa un po' cara. Non lo prenderei a Napoli perchè da Parigi mi dicono non abbia grandi stimoli. Quando un calciatore è proposto in questo modo qualcosa non quadra. Per me c'è di meglio in giro. Dal Fulham prenderei Adarabioyo, è una bestia che può giocare in tanti ruoli in difesa"