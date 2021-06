Nicola Mora è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti può essere contento di gran parte della rosa del Napoli, ma bisogna ancora piazzare 4-5 colpi importanti per restare a certi livelli. Spalletti non può essere felice dell’intera rosa messa a disposizione da parte del club azzurro".