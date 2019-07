Mora: "Ho grande aspettative su Di Lorenzo. Mario Rui? Sta dimostrando a Dimaro di poter restare"

Nicola Mora ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Mario Rui sta dimostrando sul campo di poter essere riconfermato perchè si sta allenando bene e lo vedo concentrato. Sta accettando il ruolo di gregario di Ghoulam che sembra essere ritornato quello prima dell'infortunio. Il portoghese, va però detto, è riuscito a sostituire egregiamente Faouzi quando è stato assente. Anche da Di Lorenzo mi aspetto molto quest'anno perchè è un terzino molto interessante. I giocatori vanno giudicati per quello che fanno sul campo e non per quello che costano"