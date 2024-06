Mora: "C'è una cosa che mi sta sorprendendo molto"

L’ex calciatore Nicola Mora è intervenuto nel corso di Radio CRC Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Quando succedono queste cose e non si chiariscono subito non fa di certo bene al rapporto con la piazza, ovvio tutto quello che succede non deve cancellare il grande lavoro fatto di Di Lorenzo a Napoli. Il fatto che Sarri sia rimasto fuori mi ha sorpreso molto, credo che un allenatore come lui che ha un idea cosi buona di calcio sia strano vederlo fuori vero è che ci sono tanti allenatori giovani in rampa di lancio”.