Mora a CN24: "Al Napoli serve un terzino di ruolo, con gli adattati penalizzi tutta la squadra. Natan? Paga gestione poco oculata"

Nicola Mora, ex giocatore del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Natan lo abbiamo visto meglio di Juan Jesus, ma non ha le attitudini per interpretare il ruolo. Ne ha sofferto Kvaratskhelia e di riflesso la squadra, se perdi energie a fare qualcosa che non ti riesce naturale poi alla lunga ti penalizza. Mazzarri deve fare un lavoro enorme, però ci sono comunque spunti positivi e bisogna credere che questa squadra possa esprimersi sempre meglio come successo nel primo tempo. Difesa a tre? E’ sicuramente il mantra di Mazzarri, certamente noi siamo abituati a vedere il Napoli con i due terzini che spingono. Non si può fare questo con Natan o Juan Jesus, c’è bisogno di un terzino che sappia interpretare il ruolo nelle due fasi”. Su Natan: “Lui è arrivato a Napoli con un problema al ginocchio ed ha dovuto ritardare l’inserimento. Paga una condizione ancora non ottimale ed un lavoro non oculato. E’ stato chiamato a sostituire Kim, ma la vedo difficile che possa arrivare a quei livelli. Detto questo è un ragazzo giovane e forte, con grandi margini di crescita e credo che con Mazzarri possa migliorare sempre di più”.