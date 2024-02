Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Salernitana, commentando anche come sta vedendo Popovic, giocatore del Napoli in prestito al Monza. Ecco le sue parole:

Un parere su Popovic?

"È un giocatore forte, è stato a lungo fuori e oggi lo abbiamo portato con noi. Si sta aggregando piano piano e arriverà il suo momento".