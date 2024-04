Monza, Palladino: "Mi ispiro a Guardiola, Gasp e Juric: ecco cosa ho preso da ognuno di loro"

Raffaele Palladino, allenatore del Monza che piace anche al Napoli, si è raccontato a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata a So Foot:

"Di Guardiola ho recuperato i principi del gioco: la ricerca del comando, il fatto di partire da dietro, attaccare con tanti giocatori, essere tecnicamente forti, avere giocatori intelligenti. Direi che c'è questo in comune, poi lui lo fa a livello molto, molto alto e, soprattutto, non credo funzioni copiare tutto. Da una parte devi mettere qualcosa di tuo. Pep non è la mia unica ispirazione. Ho preso tanto da Gasperini e Juric. Per esempio: la capacità della mia squadra di essere in grado di attaccare l'avversario molto in alto. Il cuore del nostro gioco è basato sull'occupazione dello spazio. Quando i giocatori capiscono vedi i frutti, devi metterli nelle migliori condizioni possibili e poi spetta a loro. A volte ti trovi con un difensore in attacco. Cerchiamo di avere equilibrio, sganciare un difensore quando difendi a tre significa attaccare in modo sicuro spazi liberi, ma anche creare superiorità in ripartenza. Questo l'ho preso da Gasp, mio maestro a Genova. Ha partecipato a rivoluzionare il calcio. Tutti dicevano che non era possibile giocare a tre, lui lo ha fatto. Da piccolo passavo il tempo giocando per strada a Napoli. Ogni giorno, dopo la scuola. Non sono mai entrato in una scuola calcio prima dei miei tredici anni. Mi piace guardare le squadre straniere. In Francia, ce ne sono un gran numero con giovani molto forti. Lo stesso in Spagna e Inghilterra. Lo ammetto, seguo meno il Sud America. Tra le squadre che preferisco al momento c'è ovviamente il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Guardo anche Ancelotti al Real Madrid, il Barça, il PSG… E poi non mi perdo una partita del Manchester City Guardiola".