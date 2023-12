Monza, Palladino a Dazn: "De Laurentiis mi segue? Darò tutto per questo club fino a scadenza di contratto"

Raffaele Palladino è intervenuto nel post partita di Napoli Monza ai microfoni di Dazn:

"Sono felice, i ragazzi meritavano questa bellissima soddisfazione perché hanno lavorato bene in settimana e ci tenevano a fare bene oggi. Hanno disputato una partita giusta, solida e hanno messo in difficoltà il Napoli. Ho avuto grandi risposte da tutti, da chi ha giocato dall'inizio e da chi è subentrato. Lo scorso anno abbiamo chiuso il girone d'andata con 22 punti e anche quest'anno siamo a 22 punti, ma con una gara in meno. Siamo felici di questo percorso.

Di godersela, era la sua occasione. Non ha giocato per tanti mesi, oggi ha avuto l'occasione per entrare e l'ha fatto molto bene. Ma sono entrati bene anche gli altri: sono fortunato ad avere un grande gruppo e sono felice perché meritavano questa soddisfazione.

La scelta non è stata tattica, ma solo perché ho visto bene Carboni in settimana. Li ho alternati tutta la settimana, loro si giocano il posto e sapete che per me la competizione interna è fondamentale, fa parte del loro percorso di crescita. Oggi Valentin ha disputato un'ottima partita, potevamo fare meglio su qualche ripartenza ma sono davvero molto soddisfatto. Oggi potevamo vincere come perdere, sono contento.

I rigori non li sbagli se non li tiri. Matteo lo scorso anno ha sempre fatto gol, anche quest'anno, non deve assolutamente pensare all'errore. E anzi voglio sottolineare il fatto che il gruppo ha reagito molto bene dopo l'errore.

De Laurentiis mi segue? Io rispondo sempre allo stesso modo: sono concentratissimo sulla squadra. L'anno scorso diedi la parola a Galliani e Berlusconi sul fatto che sarei rimasto anche quest'anno, ora sono in scadenza a giugno ma sono concentrato su questa stagione e darò tutto me stesso per continuare a crescere insieme a loro".