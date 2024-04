Monza-Napoli, Palladino: "Quattro assenti domani! Mi sarebbe piaciuto giocare in azzurro, ma in passato..."

Monza-Napoli, ha parlato Raffaele Palladino in conferenza stampa. Gara speciale domani per il tecnico, da napoletano, contro gli azzurri. Un nome il suo, tra l’altro spesso accostato anche per la panchina partenopea in vista della prossima stagione.

Monza-Napoli, le parole di Palladino in conferenza

Il commento sulla gara: “Sappiamo che affronteremo una squadra forte, che ha avuto difficoltà quest’anno ma che si tratta pur sempre dei campioni d’Italia in carica. Ma siamo fiduciosi, ho visto in settimana una squadra carica e vogliosa di riscatto. Differenze Calzona-Mazzarri? Calzona è diverso dal precedessore e fa giocare bene le sue squadra. Ma proveremo comunque a mettere in difficoltà il Napoli”.

Gara appunto speciale per lui: “Nell’ultima intervista è uscita fuori la mia napoletanità, da piccolo giocavo molto per strada e purtroppo oggi non funziona più così. In passato non ho mai avuto contatti col club per giocare nella squadra della mia città, sarebbe stato bello ma non è accaduto”.

Punto sugli infortunati: “Carboni sta bene e può giocare. Per Ciurria sapete che ho debole: ha spesso giocato anche non al 100% ma ora ha ritrovato la condizione. Bondo anche è rientrato al 100%, Vignato si è aggregato alla primavera e sarà un test importante. Assenti, invece, D'Ambrosio, Bettella, Machin e Caprari sono ancora out. E' uno stimolo affrontare i campioni d'Italia e vogliamo far bella figura".