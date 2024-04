Monza-Napoli, il doppio ex Boldini: "Una cosa mi ha impressionato negativamente degli azzurri"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Simone Boldini, doppio ex di Monza e Napoli

“L’allenatore ha inciso tantissimo l’anno scorso, questa è una squadra che deve giocare col 4-3-3 per cui ritengo che siano state sbagliate quest’anno anche le scelte degli allenatori. Se arrivasse Conte dovrebbe cambiare tutta la squadra per giocare col 3-5-2. Se i calciatori non sono predisposti a rimanere devono essere mandati via, è necessario che resti solo chi ha voglia di riportare il Napoli a livelli altissimi.

Il Napoli non può rimanere in questa posizione, non è facile ripetersi, poche squadre ci riescono e non parlo solo dell’Italia, ma il distacco quest’anno è abissale, troppo per una squadra come quella azzurra. Ciò che mi ha impressionato è il fatto che il Napoli faccia fatica contro tutte le squadre”.