Monza, il DS Franco a CN24: "A Napoli per giocarci la partita con i nostri giocatori di esperienza. Di Gregorio e Colpani? Nessun dubbio, restano"

Michele Franco, direttore sportivo Monza, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"A gennaio il mercato è diverso, si corre ai ripari dopo aver fatto scelte estive che magari non hanno reso. Prendere tanto per prendere non va fatto, però vanno scelti uomini e calciatori giusti. Monza? Progetto che parte dal 2018-19, una scalata rapida che ha portato la società al traguardo storico della serie A. Abbiamo fatto un campionato importante e ora serve riconfermarsi. Veniamo a Napoli a giocare come facciamo sempre. Abbiamo identità forte e cercheremo di fare bene. Al Monza dobbiamo ringraziare tutti Galliani, lavorare con lui ci agevola ed è motivo di ispirazione. Abbiamo un mix di giocatori importanti come D'Ambrosio, Izzo, Pessina, Pablo Mari, giocatori di esperienza che hanno fatto campionati importanti in serie A. Colpani, in questo avvio di stagione ha fatto bene ed è andato in Nazionale. Siamo la squadra che ha fatto giocare più italiani, 16: l'italianità è importante per noi. Mercato? I nostri Colpani e Di Gregorio sono giocatori del Monza e resteraano tali. Palladino? Ha fatto un lavoro straordinario l'anno scorso. Il Monza rimane il Monza contro chiunque. Il mister lavora bene, un gran lavoratore: arriva alle 8 in ufficio e va via la sera alle 8. Ama il bel gioco ed è un grande comunicatoree farà una grande carriera".