Di Gregorio, l'agente: "Percorso ormai iniziato 6 anni fa: sta facendo molto bene"

Prima del match con la Fiorentina, a Radio FirenzeViola ha parlato l'agente di Di Gregorio, Carlo Alberto Belloni:

"Il bello dello sport è non porsi mai limiti. Di Gregorio sta vivendo una stagione che è parte di un percorso ormai iniziato 6 anni fa quando è uscito dalla Primavera (dell'Inter, ndr). Lui era pronto per giocare in Serie A già l'anno scorso, infatti ha preso il posto a Cragno. La realtà calcistica è che Cragno poi ha fatto una partita mentre Di Gregorio trentaquattro. L'anno scorso il Monza da neo promossa ha fatto un campionato incredibile e quest'anno sta facendo altrettanto bene".