Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine di Napoli-Monza:

"Sono contento per il risultato, per non aver preso gol e per la squadra. Abbiamo avuto un calendario difficile e non era scontato venire a Napoli a fare punti. Ce lo siamo meritati. Guardiamo partita dopo partita, cerchiamo di fare risultato ovunque. Questa è la nostra forza come l'anno scorso. Parata più difficile? Quella su Di Lorenzo".