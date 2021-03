Leanrdo Cantamessa, del consiglio di amministrazione del Monza, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Allegri al Monza? E’ molto bravo e lo sappiamo tutti, non mi fate dire cose. Galliani è guarito dal Covid e rientrerà, non è stato trattato Allegri al Monza e penso sia soltanto invenzione giornalistica, non poso dire è fattibile o è infattibile".