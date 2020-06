Monza, Brocchi: "I risultati del Napoli mettono in risalto il lavoro svolto da Gattuso"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Christian Brocchi, allenatore del Monza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I risultati mettono in risalto il lavoro fatto da Gattuso che è stato bravo e fortunato ad allenare un club prestigioso come il Napoli ed ha messo in risalto le sue qualità. La coppa è stata importante perché ha dato entusiasmo all’ambiente. Benevento? Con Pippo ho un grande rapporto, siamo uniti e siamo amici. E’ bello che in questa stagione tanti amici stanno facendo bene. La missione è quella di andare in Serie A per la prima volta. La mentalità dev’essere questa, un gruppo che sa che è gestito da una proprietà importante”.