Montuori a CN24: "Raspadori un mediocre, può andare anche alla Juve. Kvaratskhelia è il Napoli, quando esce soffriamo"

Napoli - GennaroMontuori ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Raspadori quando è stato chiamato in causa non ha dimostrato il suo valore, penso che debba fare silenzio. Non credo che un gol storico con la Juventus che portiamo nel cuore possa rappresentare qualcosa. Ha dimostrato di essere un buon giocatore, ma non un grosso giocatore. Conte sta facendo giocare molto di più Lukaku per portarlo in condizione. Simeone giocando meno ha dimostrato di più. Cederei più Raspadori che l'argentino. Simeone si è dimostrato più utile di Lukaku in alcune condizioni. Lo cederei anche alla Juve, non penso sia un grande vantaggio per le altre. Vedendo come gioca il Napoli non serve uno come lui, è un giocatore mediocre. Potrebbe dimostrare di essere valido a Conte e mettere in condizione l'allenatore di cambiare, ma non credo che accadrà. Kvaratskhelia è il Napoli, quando è uscito lui abbiamo sempre sofferto tanto. Quando gioca mette in azione 4-5 giocatori avversari che devono rincorrerlo. Non dovrebbe mai uscire, perché non gli hanno fatto il contratto e andrebbe spronato".