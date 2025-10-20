Montolivo: "Qualcuno ha dato per finito il ciclo dell'Inter. Ma chi li ha questi calciatori? Il Napoli e pochi altri"

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Montolivo: Qualcuno ha dato per finito il ciclo dell'Inter. Ma chi li ha questi calciatori? Il Napoli e pochi altri

L'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Riccardo Montolivo ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"La finale di Champions è andata talmente male che qualcuno ha dato per finito questo ciclo. Probabilmente il ciclo è verso la fine e la rosa va rinnovata, ma la squadra è forte: chi li ha questi giocatori? Il Napoli e pochi altri. Nella passata stagione è mancata l'attenzione, che è costata uno scudetto; penso alla partita con la Lazio. Chivu è riuscito ad accendere qualcosa".

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