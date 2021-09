Montolivo: "Il Napoli ha già superato un'emergenza, con Venezia e Genoa vittorie che danno morale. Su Osimhen..."

Ultime notizie Napoli - Riccardo Montolivo, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha già vissuto una emergenza visto che col Venezia si è ritrovato in dieci, ha sbagliato un calcio di rigore ed ha vinto, così come a Genova si è imposto nel finale e vittorie così danno morale. Osimhen ha avuto delle difficoltà l'anno scorso ma è stata una opportunità per conoscere Napoli, non è facile giocare qui. Spalletti proverà a dargli più continuità, può essere lui il valore aggiunto".