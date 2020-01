Monti a CN24: "Gattuso poco elegante a parlare della gestione passata, Ancelotti è stato un suo maestro"

Ultimissime calcio Napoli- Gianluca Monti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Gennaro Gattuso ha parlato dell'aspetto mentale. Non è stato molto elegante a parlare della posizione in campo di alcuni calciatori e della condizione atletica della squadra. Lui ha ragione, il campo parla chiaro, ma di quello possiamo parlarne noi e non lui che dovrebbe tutelare il suo predecessore. Conosco meglio Seri di Lobotka, ma nessuno dei due ti cambia la vita".