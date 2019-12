Montervino: "Ricordo il ritiro dopo il KO contro l'Albinoleffe, ci fu uno scambio di vedute tra i leader e la società"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Montervino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Certezza che il Napoli verrà fuori da questo momento? Nì... Vivo questa realtà dall'esterno, qualcosa per cercare di tornare ad essere competitivi si sta facendo, seppur con un po' di ritardo. Ritiro dopo la sconfitta contro l'Albinoleffe? Scatta un senso di colpa, cerchi di trovare la soluzione e si litiga anche con i compagni. Dopo quella sconfitta ci fu uno scambio di vedute tra me, Gennaro, Paolo e la società. Fummo bravi ad uscire da quel momento negativo".