Montervino: "Può essere l'anno di Gaetano, parole di Cassano incommentabili"

Notizie Calcio Napoli – L’ex capitano del Napoli, Ciccio Montervino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Gaetano ha qualità importanti, due anni fa ha vinto la Serie B da protagonista portando la Cremonese in Serie A insieme a Fagioli va alla Juve e gioca, mentre l0azzurro trova pochissimo spazio. Ovviamente il primo gioca in una Juventus che fa fatica e vive un periodo particolare, mentre il Napoli è tra le protagoniste d’Europa ma è ora che trovi la sua consacrazione.

L’affare Veiga che salta potrebbe essere un qualcosa che capita a fagiolo, puntiamo su un nostro giocatore con doti importanti, non tutti i mali vengono per nuocere. Il contratto di Gaetano non è da top di Serie A ma quello può succedere successivamente, può essere la prima alternativa.

La mia previsione è che gli azzurri possano passare al 4-2-3-1 per dare spazio a Raspadori. Hanno messo il Napoli fuori dal piazzamento Champions? Io impazzisco, io penso che Cassano esageri perché gli piace che si parli di lui, ormai lui è un personaggio. Io speravo che Kim non andasse via, è troppo più forte rispetto ai suoi colleghi, Natan va aspettato. È follia dire che il Napoli sia fuori dalla corsa scudetto dopo una sola cessione”.