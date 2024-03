Ultime calcio - Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Canale 8, durante 'Ne Parliamo il Lunedì':

“Calzona ha esaltato il gruppo con l'assenza di Osimhen, anche se potrebbe anche aver pensato di non rischiarlo per non perderlo a lungo. Osimhen non poteva dargli il massimo e l'ha lasciato fuori. Un segnale di crescita da parte della squadra. Non vorrei che sia stato detto a Calzona di non farlo giocare per non farlo partire per la Nazionale".