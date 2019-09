Montervino: "Napoli, occhio all'insidia Di Francesco. E' un allenatore che stimo molto"

Notizie Calcio - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli:

“L’insidia principale è Di Francesco, un allenatore che stimo molto. La Sampdoria è una squadra importante per cui il Napoli non deve sottovalutare l’impegno anche perché viene da una sconfitta con la Juventus che deve far dimenticare in fretta.

Tutti parlano del poco equilibrio del Napoli criticando il 4-2-3-1 di Ancelotti. Il tecnico ha improntato il suo Napoli con questo modulo e così sarà. Indubbiamente va rivisto qualcosa perché i gol subiti sono troppi”.