Montervino: “Questo Napoli non mi sorprende più contro le grandi, mi sorprende quando perde con le piccole. Demme e Fabian Ruiz sempre in campo”

Notizie Calcio Napoli - Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Napoli Magazine Live":

"Onestamente questo Napoli non mi sorprende più contro le grandi, mi sorprende e sempre di più quando perde con le piccole come accaduto con il Lecce. A prescindere da chi giochi, non si possono giustificare prestazioni come quella con i salentini, chiunque vada in campo. Secondo il mio modesto parere, il Napoli non deve fare a meno di due giocatori: Demme e Fabian Ruiz, il mix migliore tra tecnica, testa e polmoni.

La posizione di Elmas contro l’Inter mi ha un po’ sorpreso ma vedendolo all’opera devo immaginare che è stata ben studiata, il ragazzo poi ha davvero tanta qualità e può essere un’arma in più per Gattuso. Mertens ha fatto una partita importante di grande sacrificio, ha dato un contributo non indifferente e se davvero c’è stato un riavvicinamento con la società per il rinnovo, è una buona notizia perché continua ad essere un giocatore molto importante e anche molto legato alla maglia e alla città.

La vittoria in Coppa Italia con l’eventuale accesso all’Europa non cancellerebbe il campionato balordo che stiamo vivendo, ma sarebbe un’ottima consolazione, guai però a pensare di essere già in finale e soprattutto di aver già vinto il trofeo perché dall’altra parte ci sarebbe una tra Milan e Juve, anche se preferirei incontrare i rossoneri.

In Sardegna non ci accolgono mai bene, vincere contro il Cagliari, che non deve essere considerata una piccola perché sta facendo un ottimo risultato e perché è davanti in classifica, sarebbe molto importante. Il Napoli però non deve più considerare chi è l’avversario ma solo affrontare tutte le partite al massimo delle proprie possibilità e sempre con lo stesso atteggiamento come quello visto e ammirato contro le grandi".