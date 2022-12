Montervino: "Messi? Non esiste nessuno come Diego! Napoli con i piedi per terra, una sconfitta che fa bene"

Francesco Montervino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non si deve per forza cercare qualcuno che assomigli a Maradona: non esiste! Non avrebbe mai coperto la maglia con la casacca dell'emiro qatariota. Ha detta di tutti è l'uomo del secodo Diego. Fa piacere che tutto possa esaltare Messi, siamo contenti ma Maradona è altro. AMichevoli Napoli? Quando si carica di più, nelle ultime amichevoli ti porti dietro la pesantezza del lavoro. A Napoli ci facciamo prendere dagli entusiasmi, siamo smaniosi di rivedere il Napoli in campo. Non vediamo l'ora di arrivare in fondo e festeggiare e una sconfitta come quella di ieri consente di pensare di alzarsi le maniche e restare sul pezzo".