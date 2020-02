Notizie calcio Napoli - Francesco Montervino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri la partita è stata cambiata da Gattuso, ha rischiato molto ma ha dato alla squadra il segnale che quella partita andava vinta e che il pareggio era inutile".