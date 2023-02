Montervino: "Elmas è fortissimo ma non sono il suo primo tifoso da mezz’ala, vi spiego"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Io sono innamoratissimo del centrocampo del Napoli, Anguissa come leadership e qualità rappresenta un giocatore in più: se pensiamo alle differenze con lo scorso anno, anche Lobotka sembra uno fuori confronto. Sicuramente non lo scopriamo oggi, è stato pagato tanti milioni di euro ed in qualche modo a detta di tanti poteva fare grandi cose. Forse mancando continuità non ha raggiunto la forma migliore, magari è bastato un allenatore che gli desse fiducia per mostrare le migliori qualità. Zielinski ed Elmas in più forti del campionato in quel ruolo? Eljif è fortissimo ma non sono il suo primo tifoso da mezz’ala, Zielinski lo vedo meglio e noi abbiamo un problema con lui: il livello è quello raggiunto ora, non bisogna chiedersi sempre dove possa migliorare perchè poi ci rimaniamo male”