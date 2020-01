Montervino: "Demme ha voluto il Napoli fortemente, un aspetto da non sottovalutare. Finalmente i calciatori con caratteristiche giuste"

Ultime calcio Napoli - Francesco Montervino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"E' una questione numerica, per passare al 4-3-3 ha bisogno di un aumento di centrocampisti passando da 4 a 6 calciatori in organico. Con l'arrivo di Demme e speriamo in Lobotka, si completa un reparto che ha avuto un po' di problemi. Demme mi piace, ha le caratteristiche giuste che servono al Napoli di oggi. Un play con buona interdizione, ha un discreto piedino e capacità di calcio in lungo. A Napoli può fare bene. L'adattamento nel calcio non va bene. Al Napoli serve gente che quando arriva a Napoli sa dove arriva e cosa vuole la città: questa maglia è una fede. Un calciatore che ha voluto, da calciatore forte, indossare la maglia del Napoli, anche se in difficoltà".