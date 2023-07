Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Elmas ha dimostrato di essere un giocatore importante ed ha vinto lo scudetto a Napoli. Frattesi ha fatto bene, ma paragonarlo ad uno che ha vinto il titolo in Italia ce ne vuole. Per me al momento il macedone è superiore".