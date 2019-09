Montervino a CN24: "Deluso dal rendimento di Verdi, giusto cederlo. Manca un centrocampista alla De Rossi, non condivido la cessione di Chiriches"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sono rimasto un po’ deluso dal rendimento di Simone Verdi, mi aspettavo molto di più perché lo ritengo un calciatore di qualità estrema. In Europa ci sono pochi calciatori con la sua dote di calciare sia di destro che di sinistro. E’ stato giusto cederlo, soprattutto a quelle cifre. Avremmo tutti voluti Icardi ed James Rodriguez in azzurro. Il colombiano poteva servire ma se ne poteva fare a meno, mentre tutti sognavano un bomber come l’argentino. Detto ciò, la società ha sempre detto di puntare forte su Milik.

