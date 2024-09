Montervino: "C'è un giocatore del Napoli che mi entusiasma molto. Il mio ricordo più bello? 10 giugno 2007"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Francesco Montervino, ex Napoli. Di seguito il comunicato diffuso dall'emittente radiofonica: "In questi giorni i social stanno impazzando di video e/o foto dei 20 anni della presidenza De Laurentiis. Bisogna essere onesti: ho subito capito che questo Napoli sarebbe stato eccezionale, da 20 anni, con alti e bassi, continua a fare grandi cose. Il mio ricordo più bello dell’avventura al Napoli? 10 giugno 2007, quando siamo tornati in Serie A dopo tantissimi anni. Quella sera il ritorno a Napoli è stato straordinario e l’ho rivissuto due anni fa con lo scudetto, quello è stato il mio scudetto. Il Napoli di oggi? Con tutti i problemi che ha avuto il Napoli, dall’inizio ad oggi, è solo a 1 punto dalla vetta. McTominay mi entusiasma molto ".