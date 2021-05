Montervino a CN24: "Spalletti preparatissimo, terrebbe testa a De Laurentiis e alla piazza! Quando leggo i commenti alla napoletana penso che la gente sia fuori fase..."

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti? Un allenatore importante, che ha poco da invidiare ai big d’Europa. Sono stato allenato da lui all’Ancona e posso dire che sa far giocare bene le sue squadre: secondo me potrebbe realmente fare il bene di qualsiasi squadra. Con grande onestà spero possa arrivare, a parte il rapporto personale credo che caratterialmente sia in grado di tenere testa alla pressione della piazza e alla personalità di De Laurentiis.

L’allenatore non deve essere simpatico, ma bravo: la gente si ricorda dei casi Totti e Icardi, ma lottò per lo scudetto contro l’Inter del Triplete e ha fatto campionati straordinari con squadre non all’altezza per competere. Spalletti ha personalità, altrimenti non ci sarebbero stati i casi Totti ed Icardi.

Da dove ripartire? Uno come Spalletti ha la forza di dire a De Laurentiis che vanno ceduti due e non quattro giocatori, oggi facendo il resoconto della situazione si parla della cessione di Fabian e Koulibaly. Il Napoli certe cose dovrà farle per forza, ma Spalletti darà le sue indicazioni.

Lavorare con Spalletti come fu? Un allenatore maniacale, attento ai dettagli e a volte esagerato, ma preparatissimo e degno dei migliori d’Europa. Non esagero, non dimentichiamo che inventò Totti falso nove e Perrotta trequartista. Io in attacco? Con lui giocavo in un 3-5-2 che si trasformava nel 4-3-3, io finii per fare l’esterno a cinque, poi la mezz’ala e l’esterno offensivo con alcuni movimenti. Da me tirò fuori il meglio, quando leggo i commenti alla napoletana penso che la gente sia fuori fase e non conosca il vero valore di Spalletti”