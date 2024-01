Montervino a CN24: "Nel Napoli ci vuole rispetto dei ruoli, ADL ha iniziato nuovo percorso! Su Mazzarri e la Salernitana..."

Francesco Montervino, ex Napoli ed attuale ds del Casarano, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del programma CalcioNapoli 24 Live in onda su CalcioNapoli 24 Tv (canale 79 digitale terrestre):

“Giuntoli ha avuto 8 anni per diventare il direttore che abbiamo conosciuto, è normale quello che ha fatto resta storico. Però va detto che ha avuto il tempo per farlo ed ha dato il meglio di sé con l’arrivo di un allenatore dalla personalità straordinaria come Spalletti. L’errore è paragonare il presidente ad in direttore sportivo, ovvero due ruoli diversi ed il presidente non può fare il ds perché poi l’errore è dietro l’angolo. Non dobbiamo avere paura di dire la verità, De Laurentiis non può rimpiazzare Spalletti e Giuntoli perché nel calcio esistono ruoli predefiniti e devono essere rispettati. De Laurentiis è un grande imprenditore ed ha fatto cose incredibili, ma ci sono competenze tecniche che spettano ad allenatori e dirigenti. Anche i procuratori non hanno queste competenze e spesso vogliono sconfinare in questi ambiti.

De Laurentiis è una persona intelligente e sono convinto che oggi non commetterebbe lo stesso errore. Con le parole di Meluso dopo il Torino si è iniziato un percorso di stabilizzazione dei ruoli, basta dare tempo e spazio a chi ha le competenze”.

Su Napoli-Salernitana: “Se gli azzurri giocheranno ancora così, allora vedo favorita la Salernitana. A livello mentale sono i granata ad affrontare meglio la sfida, se poi il Napoli fa il Napoli allora parliamo di altro”.

Su Mazzarri: “Per questioni ambientali può essere la persona giusta, ma deve portare le sue idee. Mazzarri deve portare il suo calcio ed allora il Napoli si potrà riprendere, se invece continuerà a scimmiottare il calcio di un altro allenatore allora i problemi persisteranno”.