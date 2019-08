Montervino a CN24: "Milik può fare meglio, piena fiducia in lui. Il Napoli deve investire in altri ruoli, Elmas ha qualità importanti"

Notizie Calcio Napoli - Francesco Montervino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Elmas ha qualità importanti, ha già dimostrato di avere tanta personalità e buon dinamismo che è l'elemento chiave del centrocampista moderno. Milik viene da due crociati, non merita tutta questa critica. Può fare molto di più, è vero, ma il Napoli ha già un calciatore forte nel ruolo di punta. Il Napoli deve migliorare in altre zone di campo".