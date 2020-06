Montefusco: "Zielinski potrebbe partire dalla panchina, spazio ad Allan"

Ultime calcio Napoli - Vincenzo Montefusco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Montefusco

"Allan, Demme e Fabian potrebbero essere i titolari di questa sera in coppa Italia. Il polacco non sta bene, potrebbe non partire dall'inizio. Non sono un nostalgico. Ricordo con piacere certe cose, ma il calcio è cambiato. Noi giovani di allora, venivamo sempre dopo quelli più grandi di noi". Per me la maglia azzurra è tutto, mi mancava di fare solo il presidente. Pesaola mi diceva sempre che un allenatore guarda come si schierano gli avversari e poi come si difendono i propri calciatori. Allora mi chiedo cosa guardava Conte quando Insigne è ripartito".